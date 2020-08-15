В Сумгаите выявлено кафе, функционировавшее вопреки правилам карантинного режима, сообщает пресс-служба МВД.

В ходе рейда, проведенного сотрудниками Управления полиции Сумгаита, было установлено, что в кафе «Роял» в 9-м микрорайоне клиентов обслуживали на месте.

Полиция задержала арендатора Эмина Зейналова и 28 посетителей заведения и доставила их в отдел полиции.

В их отношении были составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках и выписаны штрафы в размере 200 манатов.