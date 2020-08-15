Глава МИД Литвы назвал Лукашенко «бывшим президентом»

И без того непростые взаимоотношения двух соседей — Литвы и Беларуси, прежде всего из-за строительства Белорусской АЭС неподалеку от границы с Литвой, обострились в последние дни. Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичус назвал Александра Лукашенко в своем twitter и в интервью агентству BNS «бывшим президентом». А в ответ на вопросы канала Sky News уже президент Литвы Гитанас Науседа сказал: «Мы не можем Лукашенко называть законным президентом, так как в Беларуси не было демократических выборов».

Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, находящейся с визитом в Вильнюсе, заявил, что его стране удалось приостановить кровопролитие в Беларуси, после того как он направил белорусским властям предложения по урегулированию ситуации. «По дипломатическим каналам мы получаем определенные сигналы, свидетельствующие о том, что наши предложения рассматривают, оценивают; повторяю, что наилучший ответ на наши предложения — это происходящие реальные перемены», - подчеркнул президент Литвы.

В среду Г.Науседа предложил свой план из трех пунктов: прекратить насилие против своих граждан, освободить всех задержанных, а также чтобы Александр Лукашенко согласился на создание «национального совета» с участием представителей власти и гражданского общества.

В свою очередь, эстонская коллега литовского президента Керсти Кальюлайд сказала, что не признает результатов выборов в Беларуси. Она отметила, что Эстония предложила Евросоюзу посадить за стол переговоров власть и оппозицию Беларуси.

Активность проявили и литовские парламентарии, предложившие группе депутатов посетить Минск. Однако им уже послан сигнал из столицы Беларуси: евродепутата от Литвы Пятраса Ауштрявичуса не впустили в Беларусь, а его польского коллегу Роберта Бедроня и вовсе депортировали из аэропорта Минска в Вильнюс.

Ранее президент Беларуси А.Лукашенко, заявил, что протесты в Беларуси направляются «внешними силами».