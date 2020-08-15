Уголовное расследование против замминистра МИД Украины. Из-за отказа от «геноцида армян»
Армянская диаспора в Украине ликует - Государственное бюро расследований начало уголовное производство по статье 367 УК страны в отношении замглавы МИД Василия Боднара, инкриминируя ему рекомендацию госслужащим не использовать выражение «геноцид армян».
Высказывание украинского чиновника, заключавшееся всего лишь в предложении официальным лицам страны не ссылаться в своих заявлениях на никем не доказанный, к тому же не имеющий к Украине ни малейшего отношения «геноцид», вызвало всплеск негодования в армянских кругах. Между тем признавать или не признавать это сомнительное событие - суверенное право независимого государства, каковым Украина является. И на официальном уровне эта страна никогда «геноцид армян» не признавала.
Ну а коль скоро нет официального признания, то и не стоит распространять армянскую мифологию на территории своего государства. Именно так совершенно объективно решил замминистра иностранных дел Боднар.
Но армянское лобби не дремлет по всему миру и щедро оплачивает всех, кто, имея определенный вес в обществе той или иной страны, поддерживает мифотворчество «многострадальной» нации. Можно себе представить, чем и как ублажали замсопредседателя украинско-армянской межпарламентской группы дружбы, депутата от правящей украинской партии «Слуга народа» Дарью Володину, если она, забросив все дела, в упор не замечая массы проблем, свалившихся на ее страну, ринулась восстанавливать «справедливость» и спасать авторитет украинских армян. Стараниями Володиной и было открыто на Украине уголовное дело, которое вполне можно назвать «Боднар против «геноцида армян».
Не исключено, конечно, что у Володиной какие-то свои счеты с замглавы МИД, национальным координатором ГУАМ Василием Боднаром, и разосланная им во все диппредставительства Украины директива, напоминающая о непризнании «армянского геноцида» официальными органами страны, стала только поводом к открытому противоборству. Понятно, что после этого своего заявления Боднар стал врагом номер один армян Украины, а вот что подвигло депутата Володину ввязаться в эту историю?
Как и следовало ожидать, отнюдь не бескорыстно волнует ее ущемленное самолюбие армянской диаспоры. Богатейшие люди Украины - совладельцы Taryan Group - отец и сын Нвер и Артур Мхитаряны - подарили Володиной шикарную квартиру в одном из домов построенного этой компанией в Киеве комплекса Taryan Towers. И вообще депутат почетный гость на всех армянских тусовках. Поговаривают, что и депутатское кресло она заполучила благодаря «поддержке» армянского бизнеса. А долг, как известно, платежом красен…
Разумеется, этот факт известен в Украине. О предвзятости депутата в отношении официального лица МИД с осуждением заявили многие политические и общественные деятели страны. Председатель комитета Верховной Рады и вице-президент ПАСЕ по международным делам Александр Мережко назвал обвинение, выдвинутое Дарьей Володиной против Боднара, «варварским юридическим абсурдом» и заявил, что стыдится того, что вместе с ней представляет фракцию «Слуга народа».
Множество комментариев на неуемное желание Володиной добиться уголовного наказания для Бондара появилось и в украинском сегменте соцсетей, где депутату советуют с таким же упорством защищать своих сограждан - украинцев, а не пришлых на украинской земле людей, тем более что их националистическая идеология ничего, кроме этнической вражды, принести не может.
Но ведь права родного для себя народа депутату пришлось бы отстаивать практически безвозмездно, а вот армяне на вознаграждение не скупятся. Похоже, апартаменты, подаренные армянами Володиной, заставили депутата забыть об интересах своего государства.
Коллега Володиной по парламенту депутат Людмила Марченко назвала инициативу Д.Володиной манипуляцией, напомнив ей, что Турция и Азербайджан всегда поддерживали независимость и целостность украинского государства.
Комментируя haqqin.az происки Володиной, депутат Марченко сказала: «Украина успешно развивает отношения с Турцией и Азербайджаном. Мы уже имеем достижения и перспективы на будущее - на разных стадиях реализации находится более 70 проектов. Как заместитель сопредседателя депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Турецкой Республикой и Азербайджанской Республикой я против любой политической манипуляции. Мы дружественные народы, и давайте беречь ценность наших отношений и углублять сотрудничество между нашими странами».
Высказался по этому поводу и глава украинского отделения TURKSID (Международная бизнес-ассоциация предпринимателей Украины и Турции) Исмет Юксель: «Рекомендательное письмо, подписанное Боднаром, направлялось не лично от него, а от имени всего украинского государства, которое никогда не признавало «геноцид армян». В свою очередь Турция, в отличие, кстати, от Армении, поддерживает территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма. Советуем госпоже Дарье Володиной вместо действий, которые могут навредить дружбе Украины и Турции, предостеречь Армению от поддержки антиукраинского сепаратизма».