Уголовное расследование против замминистра МИД Украины. Из-за отказа от «геноцида армян»

Высказывание украинского чиновника, заключавшееся всего лишь в предложении официальным лицам страны не ссылаться в своих заявлениях на никем не доказанный, к тому же не имеющий к Украине ни малейшего отношения «геноцид», вызвало всплеск негодования в армянских кругах. Между тем признавать или не признавать это сомнительное событие - суверенное право независимого государства, каковым Украина является. И на официальном уровне эта страна никогда «геноцид армян» не признавала.

Ну а коль скоро нет официального признания, то и не стоит распространять армянскую мифологию на территории своего государства. Именно так совершенно объективно решил замминистра иностранных дел Боднар.

Но армянское лобби не дремлет по всему миру и щедро оплачивает всех, кто, имея определенный вес в обществе той или иной страны, поддерживает мифотворчество «многострадальной» нации. Можно себе представить, чем и как ублажали замсопредседателя украинско-армянской межпарламентской группы дружбы, депутата от правящей украинской партии «Слуга народа» Дарью Володину, если она, забросив все дела, в упор не замечая массы проблем, свалившихся на ее страну, ринулась восстанавливать «справедливость» и спасать авторитет украинских армян. Стараниями Володиной и было открыто на Украине уголовное дело, которое вполне можно назвать «Боднар против «геноцида армян».

Не исключено, конечно, что у Володиной какие-то свои счеты с замглавы МИД, национальным координатором ГУАМ Василием Боднаром, и разосланная им во все диппредставительства Украины директива, напоминающая о непризнании «армянского геноцида» официальными органами страны, стала только поводом к открытому противоборству. Понятно, что после этого своего заявления Боднар стал врагом номер один армян Украины, а вот что подвигло депутата Володину ввязаться в эту историю?