Минтруда открывает центры профподготовки в регионах

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения планирует передать в пользование Центры профессионального обучения в Губе и в Барде. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.

Целью является создание современной инфраструктуры профессионального обучения для безработных и ищущих работу граждан в этих регионах, повышение качества услуг в этой области и доступности для соответствующей категории граждан, проживающих в регионе.

Агентство также нацелено на улучшение материально-технической базы и системы управления существующих центров профессионального обучения, организацию курсов профессионального обучения в соответствии с требованиями и условиями международных стандартов. Также планируется оцифровать процесс профессионального обучения, разработать электронные учебники и учебные пособия.

Планируется до 2030 года довести до 10 число центров профессионального обучения в регионах.