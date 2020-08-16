Турция анонсировала новые буровые работы в Восточном Средиземноморье

Турция объявила о новых сейсмических работах в Восточном Средиземноморье с 18 августа по 15 сентября посредством NAVTEX (международная автоматизированная система оповещения), сообщает Anadolu.

В рамках этих инициатив судно Yavuz будет проводить работы на юго-западе Кипра совместно с кораблями Ertuğrul Bey, Osman Bey и Orhan Bey.

NAVTEX настоятельно рекомендовала не входить в зону проведения сейсмических работ.

В ответ на объявление Турции относительно судна Yavuz администрация Греческой общины Кипра обнародовала «контр-Navtex», обвинив Анкару «в незаконной и несанкционированной деятельности».