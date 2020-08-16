Дарига Назарбаева о смерти своего сына Айсултана

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсулата Назарбаева Дарига подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана, говорится в ее заявлении, поступившем в РИА Новости.

"Моя семья опустошена потерей нашего любимого Айсултана, и мы просим уединения в это очень трудное время", - говорится в ее заявлении, направленном в РИА Новости в Лондоне.

Ранее в воскресенье казахстанский сайт zakon.kz сообщил, что Айсултан Назарбаев в ночь с субботы на воскресенье скончался в Лондоне. Причиной смерти назывался, предположительно, сердечный приступ.