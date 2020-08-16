Начальник Генштаба Ирана о соглашении Израиля и ОАЭ
Подход Тегерана к ОАЭ, которые достигли соглашения о нормализации отношений с Израилем, коренным образом изменится. Об этом заявил глава Генштаба ВС Ирана генерал Мухаммед Бакири на пресс-конференции в Тегеране, передает Anadolu.
Бакири назвал соглашение крайне неудачным.
«С этим соглашением подход Ирана к соседней стране кардинально изменится», - сказал он.
Если в результате какого-либо инцидента в Персидском заливе будет нанесен ущерб национальной безопасности Ирана, Тегеран возложит ответственность на ОАЭ и не проявит толерантность, отметил Бакири.
Соглашение нанесет ущерб безопасности региона, считает глава Генштаба ВС Ирана.
Бакири призвал Абу-Даби отказаться от своего решения.