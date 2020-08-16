В столице Сомали боевики захватили заложников

Сильный взрыв прогремел в воскресенье у отеля в столице Сомали Могадишо, после этого группа боевиков ворвалась в него и захватила заложников. Об этом сообщил сомалийский информационный портал "Губджуг ньюс".

Около здания Elite Hotel была подорвана начиненная взрывчаткой машина, сообщил капитан Мохамед Хусейн. Вслед за этим группа вооруженных лиц ворвалась в отель, который популярен среди столичной элиты.

Поступают сообщения о том, что элитные подразделения сомалийской армии и проникшие в отель террористы ведут интенсивную перестрелку. Боевики взяли в заложники нескольких постояльцев отеля. Согласно имеющимся данным, террористы из группировки "Аш-Шабаб" забаррикадировались на пятом этаже гостиницы. Есть предварительная информация о погибших, среди которых называют и государственных служащих.