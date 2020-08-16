Мамед Эфендиев, отдел экономики 16 августа 2020, 21:10

Haqqin.az уже писал о том, что в начале текущего года Китай приступил к внедрению национальной цифровой валюты. Страна первой в мире пошла на такой шаг, причем в условиях невиданного до сих пор по масштабам глобального кризиса. И стала первой обладательницей «узаконенных», в отличие от предшествующих ей ряда криптовалют сомнительного происхождения, цифровых денег. А как показала себя новая цифровая валюта видно по тому, что на днях Министерство торговли объявило о расширении тестирования цифровой валюты, разрабатываемой Народным банком Китая, на несколько наиболее процветающих регионов страны. Пилотная программа, запущенная в начале года в городах Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду и Сунъань, теперь будет действовать в Пекине, провинциях Тяньцзинь, Хэбэй, Гуандун, в дельте реки Янцзы, Гонконге и Макау. К программе смогут присоединиться также центральные и западные регионы страны, удовлетворяющие требованиям. Министерство, правда, не уточнило, сколько продлится тестирование, но в заявлении относительно инициатив в секторе, включая создание цифровой валюты и услуг, отметило, что стратегия должна быть разработана до конца текущего года. И, думается, это не пустые слова. Только в июле оператор крупнейшего в стране сервиса онлайн-заказа такси Didi Chuxing Technology Co, сообщил, что начнет тестировать цифровую валюту на своих платформах. За ней последуют и другие крупные компании, и власти должны поторопиться.

Ранее Пекин сообщал, что новая валюта, которая в документах обозначена как DC/EP (цифровая валюта/электронные платежи), будет иметь некоторые общие черты с действующими криптовалютами типа биткоин, а также должна способствовать усилиям по борьбе с отмыванием денег. Цифровая валюта частично заменит наличные деньги, находящиеся в обращении, но не затронет банковские депозиты и счета на платежных платформах. Но это только видимая часть нового криптоайсберга, которую уже назвали убийцей для биткоина и проблемой для доллара. Это американские аналитики осознали как-то внезапно. И если по поводу конкуренции для основной мировой криптовалюты стоит переживать, пожалуй, инвесторам в этот экзотический цифровой актив, то вопрос о перспективах доллара в качестве главной валюты мировой торговли немедленно превращается в проблему национальной безопасности. И дело даже не просто в вытеснении доллара с его пьедестала. Сам факт запуска «невидимого» для США финансового инструмента с большим потенциалом в плане использования в качестве средства обеспечения торговли уже превращается в прямую угрозу геополитическим интересам Вашингтона. Это может лишить его возможности вводить санкции и шпионить за своими оппонентами. Образно говоря, Народный банк Китая скрестил банкноту или монету с криптовалютой и отвязал циркуляцию денег от банковской системы, в то же время намертво привязав ее к прямому государственному контролю. До сих пор это считалось невозможным, но Пекин скомбинировал инструмент борьбы с американским финансовым супероружием - долларом. А по существу Китай получил новое оружие в ходе развязанной валютной войны с США, которое может заметно повлиять на ее итог.

Это не скрывают и американские эксперты. Большинство денег, которые обмениваются в электронном виде, это просто кредиты и дебеты на счетах в разных банках. Цифровой юань разработан таким образом, чтобы быть электронной версией банкноты или монеты: она просто живет в цифровом кошельке на смартфоне, а не находится в физическом кошельке. Ценность его будет обеспечена государством. Но виртуальные деньги будут быстрее обращаться в экономике и проще в использовании, чем бумажные. К тому же они дадут властям степень контроля, которую невозможно получить с помощью физических денег. Теперь Пекину не нужно опасаться за банковский сектор, систему платежей, основанной на цифровой банкноте. Китай не зависит от финансового состояния банков, их кредитного рейтинга и взаимодействия между собой, что резко повышает устойчивость базового уровня финансовой системы страны. Ни один банковский управляющий не сможет украсть деньги, вывести их куда-то или раздать на сомнительные кредиты. Появляется полная прозрачность всех платежей едва ли не в реальном времени, а также возможность использовать полученные данные для тонкой настройки экономики. И все это - без дополнительных расходов на обслуживание неудобной бумажной или металлической наличности. А самое главное, нет никаких технических ограничений, которые бы мешали вынести эту систему за пределы Китая. И вот тут начинается самое интересное. Так, цифровая версия юаня может в конечном итоге позволить Ирану и другим странам легче избегать санкций США или переводить деньги без того, чтобы это было обнаружено Вашингтоном. В какой-то момент может стать возможным перевести цифровую валюту через границы без прохождения в международных платежных системах на основе доллара. Но, рассмотрев угрозу, там пришли к выводу, что доллару по большому счету ничего не угрожает, несмотря на очевидные преимущества цифрового юаня.