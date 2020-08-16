Эксперты назвали продукты, от которых можно умереть

По данным экспертов, главная опасность зеленых овощей кроется в опасных бактериях, переносчиками которых они являются. Поэтому эксперты призывают тщательно мыть брокколи, салат-латук, шпинат и рукколу.

Даже такие здоровые продукты, как брокколи и тунец, могут привести к летальному исходу при неправильном употреблении. Это выяснило американское Управление по санитарному надзору, передает Росбалт.

Тунец, особенно белый, может быть опасен для детей и младенцев в утробе матери, так как в больших количествах оказывает негативное влияние на их нервную систему.

Яйца также являются основой здоровой пищи, но за их свежестью нужно тщательно следить — во избежание сальмонеллеза.

Кроме того, диетологи призывают к осторожности при выборе грибов, многие из которых смертельно опасны для жизни.

Излюбленный среди американцев арахис ученые называют одной из самых распространенных причин смерти от пищевой аллергии.

Еще одним «фатальным» продуктом могут стать устрицы, которые часто являются переносчиками инфекций и могут вызвать страшнейшее пищевое отравление.

Наконец, сосиски представляют опасность для детей в возрасте до 10 лет, но не из-за своего состава, а скорее из-за формы. Согласно исследованию, 20% приступов удушья во время еды у детей происходят из-за сосисок.