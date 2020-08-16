Трамп раскритиковал свой любимый телеканал: "Хуже CNN"
Президент США Дональд Трамп заявил, что обычно любимый им телеканал Fox News стал хуже CNN.
.@FoxNews is not watchable during weekend afternoons. It is worse than Fake News @CNN. I strongly suggest turning your dial to @OANN. They do a really “Fair & Balanced” job!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2020
"Fox News стало невозможно смотреть днем по выходным. Это даже хуже, чем канал фейковых новостей CNN. Я очень рекомендую вам переключиться на OANN (One America News Network). Они действительно делают "честную и сбалансированную" работу!" - написал он в воскресенье в своем Twitter.
Чем было вызвано это недовольство, президент США не уточнил. При этом буквально утром этого дня Трамп давал телефонное интервью в эфире Fox News. И именно ведущим этого канала он чаще всего дает интервью или общается с ними по телефону. Fox News обычно поддерживает Трампа и его повестку, хотя иногда выдает опросы не в его пользу, что президент постоянно критикует.
CNN же занимает жесткую антитрамповскую позицию.