Трамп раскритиковал свой любимый телеканал: "Хуже CNN"

"Fox News стало невозможно смотреть днем по выходным. Это даже хуже, чем канал фейковых новостей CNN. Я очень рекомендую вам переключиться на OANN (One America News Network). Они действительно делают "честную и сбалансированную" работу!" - написал он в воскресенье в своем Twitter.

Чем было вызвано это недовольство, президент США не уточнил. При этом буквально утром этого дня Трамп давал телефонное интервью в эфире Fox News. И именно ведущим этого канала он чаще всего дает интервью или общается с ними по телефону. Fox News обычно поддерживает Трампа и его повестку, хотя иногда выдает опросы не в его пользу, что президент постоянно критикует.

CNN же занимает жесткую антитрамповскую позицию.