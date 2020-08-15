Около 2 тысяч врачей пострадали при взрыве в Бейруте

Около двух тысяч врачей пострадали при взрыве в порту Бейрута, заявил глава городского профсоюза медработников Шараф Абу Шараф. Об этом пишет ТАСС.

«По меньшей мере 2 тыс. ливанских врачей получили ранения и лишились работы, их частные клиники разрушены взрывной волной», — сказал Абу Шараф.

Также примерно половине из крупных больниц в Бейруте нужна срочная финансовая помощь. Глава профсоюза добавил, что потерявшие работу врачи пытаются найти места за рубежом, что вызывает отток специалистов.