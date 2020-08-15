Журналисты пула Мишустина заболели коронавирусом

Тесты нескольких журналистов правительственного пула, сопровождавших премьер-министра России Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, показали положительный результат, они изолированы и находятся под наблюдением врачей, на графике работы это никак не отразится. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

"Оперативно были предприняты необходимые мероприятия. Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей", - сказал Беляков.

По его словам, журналистам, у которых был выявлен положительный тест на коронавирус, оказывают всестороннее содействие.

"На графике рабочей поездки председателя правительства это не отразится", - добавил пресс-секретарь.