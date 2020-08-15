Коронавирус в Израиле: 860 человек в больницах, 382 в тяжелом состоянии

Вечером в воскресенье, 16 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 92680 заразившихся.

В настоящий момент заражены 23491 человек. 68510 выздоровели после коронавируса. 685 заболевших умерли.

860 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 382 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 112 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 183 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 48-м месте.