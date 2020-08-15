Эльнур Мамедов, отдел экономики 02:04

Политические баталии вокруг российского газопровода «Северный поток 2», кажется, подходят к концу. И Европа, и Россия, и США, видимо, устали от долгих дискуссий, когда каждая сторона выступала со своей колокольни. Вначале в основном говорили Москва и Вашингтон, расхваливая свой товар и охаивая проект другой стороны. Евросоюз же особо не выступал, выжидая удобный момент, когда от пустых слов нужно будет перейти к делу. И этот момент, судя по всему, уже настал.

В ответ на санкционные угрозы Вашингтона против «Северного потока - 2» эстонский еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что они нарушают международное право. А Евросоюз не признает принимаемые третьими странами ограничительные меры в отношении европейских компаний, если последние соблюдают законы ЕC. Она четко дала понять, что Европа сама определяет собственную энергетическую политику. «Вся деятельность, которая соответствует законам ЕС и международному праву, и которую ведут европейские предприятия, законна. Поэтому введение санкций на эту деятельность является сомнительным», - сказала еврокомиссар. Но если заявление г-жи Симсон все еще попахивает политикой, то министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания в Германии Кристиан Пегель просто заявил, что ЕС невыгодно закупать у США сжиженный природный газ (СПГ). По его словам, в Германии работают над созданием крупных терминалов СПГ для экспорта. А основная цель все же состоит в том, чтобы сохранить конкурентноспособные варианты. При этом, «особые методы добычи СПГ, которые есть у США, сами по себе дороже, чем у природного газа».

Министр раскрыл также экономическую суть своего заявления. Сжиженный газ нужно вначале превратить в жидкость, что уже требует значительного количества энергии, придется перевозить его на большие расстояния на корабле в Германию. Таким образом, с точки зрения стоимости это, вероятно, будет невыгодно, но тем не менее терминалы СПГ будут построены, чтобы у страны были конкурентоспособные варианты. Пегель, конечно, не может говорить от имени всего Евросоюза. Но дал четко понять, что трубный газ из России для Германии обойдется все же дешевле американского СПГ. И поэтому российский газ надо закупать. Ну, а чтобы Москва не закабалила страну и Европу в целом своим газом, надо развивать и терминалы СПГ. В таком случае уже не Москва и Вашингтон будут диктовать свои условия Берлину, а наоборот. То есть предлагается нормальный рыночный механизм, позволяющий покупателю делать свой выбор между российским природным газом и американским СПГ.