Российский газ выбивает Вашингтон из Европы наш комментарий
Политические баталии вокруг российского газопровода «Северный поток 2», кажется, подходят к концу. И Европа, и Россия, и США, видимо, устали от долгих дискуссий, когда каждая сторона выступала со своей колокольни. Вначале в основном говорили Москва и Вашингтон, расхваливая свой товар и охаивая проект другой стороны. Евросоюз же особо не выступал, выжидая удобный момент, когда от пустых слов нужно будет перейти к делу. И этот момент, судя по всему, уже настал.
В ответ на санкционные угрозы Вашингтона против «Северного потока - 2» эстонский еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что они нарушают международное право. А Евросоюз не признает принимаемые третьими странами ограничительные меры в отношении европейских компаний, если последние соблюдают законы ЕC. Она четко дала понять, что Европа сама определяет собственную энергетическую политику. «Вся деятельность, которая соответствует законам ЕС и международному праву, и которую ведут европейские предприятия, законна. Поэтому введение санкций на эту деятельность является сомнительным», - сказала еврокомиссар.
Но если заявление г-жи Симсон все еще попахивает политикой, то министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания в Германии Кристиан Пегель просто заявил, что ЕС невыгодно закупать у США сжиженный природный газ (СПГ). По его словам, в Германии работают над созданием крупных терминалов СПГ для экспорта. А основная цель все же состоит в том, чтобы сохранить конкурентноспособные варианты. При этом, «особые методы добычи СПГ, которые есть у США, сами по себе дороже, чем у природного газа».
Министр раскрыл также экономическую суть своего заявления. Сжиженный газ нужно вначале превратить в жидкость, что уже требует значительного количества энергии, придется перевозить его на большие расстояния на корабле в Германию. Таким образом, с точки зрения стоимости это, вероятно, будет невыгодно, но тем не менее терминалы СПГ будут построены, чтобы у страны были конкурентоспособные варианты.
Пегель, конечно, не может говорить от имени всего Евросоюза. Но дал четко понять, что трубный газ из России для Германии обойдется все же дешевле американского СПГ. И поэтому российский газ надо закупать. Ну, а чтобы Москва не закабалила страну и Европу в целом своим газом, надо развивать и терминалы СПГ. В таком случае уже не Москва и Вашингтон будут диктовать свои условия Берлину, а наоборот. То есть предлагается нормальный рыночный механизм, позволяющий покупателю делать свой выбор между российским природным газом и американским СПГ.
На такой вариант, в принципе, согласна и Москва, которая оказалась в крайне тяжелой ситуации из-за своих политических амбиций. Решив наказать непослушный Киев, Россия решила вывести свой экспортный газ в Европу в обход Украины – с севера и юга. Проект «Северный поток-1» ей реализовать удалось, но такой же по мощности «Северный поток-2» уже давно задерживается прямо на подходе к Германии. Еще хуже обстоят дела на южном газовом фронте. «Южный поток» уже остался в истории, а «Турецкий поток - 2» так и остановился на южной границе Европы. Да и смысла уже нет упорно за него биться – полностью оставлять украинскую трубу без газа Запад не позволяет. Потраченные Москвой миллиарды ждут отдачи, газ в Европе дешевеет, что сильно ограничивает ее возможности.
Что же касается истинного страха США, то он заключается в том, что их цены могут не выдержать конкуренции, о чем и говорил Пегель. Просто запрещать Брюсселю, Берлину не закупать российский газ Вашингтон не может, а по другому не получается. Вот США и оказывают сильное давление на компании, которые связаны с проектом «Северного потока-2». Такой ситуацией, безусловно, обеспокоены и акционеры, и все, кто финансирует проект. А о Германии и других странах ЕС, которые заинтересованы в больших объемах газа в будущем, и говорить не стоит.
Борьба обещает быть жесткой. Но тут все грозит изменить ежемесячный краткосрочный прогноз управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок СПГ из США неэффективной, покупатели отказались от 110-летних поставок сжиженного природного газа. Политика Вашингтона оказалась бессильной перед природой. Мягкая зима и ограничительные меры, связанные с COVID-19, привели к снижению мирового спроса на газ и увеличению его запасов в Европе и Азии, что сократило потребности в импорте СПГ. Низкие спотовые цены снизили экономическую жизнеспособность экспорта СПГ из США, который крайне чувствителен к ценам. По данным EIA, более 70 экспортных поставок СПГ из США на июнь и июль были отменены, более 40 - на август.
Что же получается? СПГ из США Германии не выгоден по экономическим соображениям. Теперь выясняется, что и самим США экономически не выгодно экспортировать этот газ в Европу. Выход при этом подсказывает простая арифметическая логика, так как в неразрешимом уравнении с тремя неизвестными остается теперь только один параметр – российский газ. Но это при чисто экономическом раскладе. А не перейдет ли игра снова в политическое русло – покажет время.