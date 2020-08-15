Макрон поддержал протесты в Беларуси

Евросоюз должен продолжать поддерживать мирные протесты в Беларуси, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

"Европейский союз должен продолжать мобилизацию в поддержку сотен тысяч белорусов, которые мирно выступают за соблюдение своих прав, свободы и суверенитета", - написал французский лидер в Twitter.

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