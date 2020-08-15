Макрон поддержал протесты в Беларуси
Евросоюз должен продолжать поддерживать мирные протесты в Беларуси, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.
L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté et de leur souveraineté.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2020
"Европейский союз должен продолжать мобилизацию в поддержку сотен тысяч белорусов, которые мирно выступают за соблюдение своих прав, свободы и суверенитета", - написал французский лидер в Twitter.