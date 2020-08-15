Владимир Решетов, спецкор 02:43

Вот уже третий год подряд по данным ООН, где составляют так называемый список Всемирного счастья, первое место в нем занимает Финляндия. За этим самым счастливым государством в мире в первой десятке рейтинга следуют и некоторые другие Северные страны, а также Швейцария, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. В опросах среди 156 стран, которые проводились в период с 2017 по 2019 годы, учитывались шесть основных факторов определения уровня счастья. Это — уровень жизни, социальная поддержка, число здоровых лет жизни, личная свобода, преданность, преодоление коррупции. Исходя из этих критериев ООН и поставила Финляндию на вершину пьедестала счастья. Здесь высокий уровень качества жизни, широкий спектр социальных услуг, в свою очередь, уровень неравенства и бедности один из самых низких среди стран-участников Организации по экономическому сотрудничеству и развитию.

Справедливости ради надо сказать, что не все так радужно в этой стране. Именно здесь один из самых высоких показателей самоубийств в Евросоюзе, и для женщин Финляндия является вторым среди самых опасных государств в Европе: почти каждая вторая из них в возрасте старше 15 лет пережила физическое или сексуальное насилие. Высок в этом государстве уровень депрессии, потому в связи с проблемами душевного здоровья есть тенденция ощутимого возрастания количества молодых людей, выходящих на досрочную пенсию. Из-за нарушений душевного здоровья число получающих пенсию по нетрудоспособности с 2016 года выросло на 20 процентов. Об этом сообщило государственное информационное агентство Yle. Возникает вопрос: как это возможно, что страна со всеми упомянутыми проблемами и темными, длинными осенями, холодными зимами и неразговорчивыми жителями снова и снова признается счастливой?

Финны известны своей предприимчивостью. О связи со счастьем свидетельствуют внешне вроде не связанные факты. Вот например, такой — маленькому предприятию по производству сладостей этим летом удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса с излюбленными здесь лакрицами. Произведенное рекордное их количество не было выброшено после престижного достижения. Предприниматели продали весь этот товар и на вырученные средства пригласили на работу рабочих, в качестве бонуса пообещав квартиру в 40 квадратных метров! Дело в том, что финны большие любители лакриц - сладких и соленых. Из обоих видов в Финляндии делают и сладкие и соленые блюда, а еще и производят алкогольные напитки. В свою очередь, в Западной Финляндии в городке Лоймаа самоуправление решило, что нельзя оставить летом без работы 68 отобранных для этого только закончивших школу выпускников даже в период пандемии. Все деньги, которые было запланировано заплатить им за летний труд, предусмотрено выплатить, но с условием, что они сами должны найти себе общественно полезное занятие. Этим летом молодежь таким образом приложила свои руки к полезным делам: колет дрова, делает покупки, косит траву, работает в сельском хозяйстве или занята на ремонтных работах, присматривает за детьми. Если, например, мальчик, скажем, моет половые коврики жителям самоуправления, то к основной зарплате в 650 евро от самоуправления он получает еще и чаевые - в форме мороженого или печенья.

В Финляндии мытье ковриков хвойным мылом и садовой щеткой летом, под голубым небом в предназначенных для этого местах у воды — для многих ежелетняя традиция. Сохранение такой традиции для финнов настолько важно, что когда в городе Коувола на юго-востоке Финляндии самоуправление решило снести шесть таких моечных мест, телефон в самоуправлении стал тревожно звонить. На территории самоуправления Коувола всего 19 подобных площадок, которые обходятся местным властям в 35 тысяч евро в год — расходы на содержание оборудования, плата за электричество и воду. Активность жителей была услышана и удалось сохранить эти моченые места. Но это бытовые вещи. А Финляндия известна в мире своими стартапами. В окрестностях Хельсинки есть целый студенческий городок, где действует так называемая «Сауна стартапов». Здесь молодые люди со всего мира не только учатся, но и во время учебы уже придумывают свои инновации, а также некоторые внедряют их в жизнь, создавая свой бизнес на студенческой скамье.