В Индии создали замену запрещенному китайскому Tik Tok

В Индии компания Zee Entertainment Enterprises запускает сервис HiPi для создания и просмотра коротких видеороликов, похожий на китайскую соцсеть TikTok, запрещенную в стране. Об этом сообщило сегодня агентство Bloomberg.

Новая индийская платформа предназначена для создания и публикации 90-секундных видео, авторами которых могут стать как публичные личности, так и рядовые пользователи, сказал представитель компании-основателя Тарун Катиал.

"Запуск HiPi не имеет отношения к блокировке TikTok в Индии. Мы работали над HiPi в течение последнего года", - отметил Катиал.

По данным агентства, HiPi позволит компании Zee Entertainment Enterprises занять место на рынке запрещенной TikTok, а также увереннее конкурировать с корпорациями Netflix и The Walt Disney Company, которые владеют крупными стриминговыми платформами в стране.

В конце июня Министерство информационных технологий Индии приняло решение заблокировать большинство китайских мобильных приложений, среди которых TikTok и Likee.