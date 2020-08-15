Мэр Антальи заразился коронавирусом

Мэр курортного турецкого города Анталья Мухиттин Бёджек сообщил, что заразился коронавирусом.

"Сегодняшний мой тест на коронавирус дал положительный результат. Сейчас я в порядке, в хорошем настроении. Я изолирован в больнице, за моим состоянием наблюдают врачи, - написал он в понедельник на своей странице в "Твиттере". - Пожалуйста, соблюдайте правила использования масок, гигиены и социальной дистанции. Надеюсь, в скором времени увидимся".

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 249 тысяч, умерли 5 974 человека, выздоровели 230 969.