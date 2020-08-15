Белорусская оппозиция против введения санкций в отношении Минска

Cоратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова не согласна с намерением Евросоюза ввести санкции в отношении официальных лиц, ответственных за жестокое подавление массовых протестов. Время для штрафных мер "еще не пришло", заявила она в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

"Экономические санкции так или иначе ударят в первую очередь по обычным белорусам, как показывает прошлое", - подчеркнула Колесникова. В то же время санкции в адрес конкретных белорусских политиков ухудшат шансы Евросоюза, а также шансы оппозиции в Беларуси на диалог с официальным Минском, считает соратница Тихановской.

Колесникова призвала белорусов отказаться от насилия вне зависимости от того, кого они поддерживают. По ее словам, белорусская оппозиция уже несколько дней пытается установить контакт с властями, однако не получила ответа.