Названа лучшая ткань для защиты от коронавируса

Ученые из Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета, расположенных в Канаде, в ходе исследования пришли к выводу, что коронавирус при попадании на одежду, сшитую из 100% хлопка, деградирует менее чем за сутки. Результаты исследований опубликованы на портале medRxiv.

Помимо ткани из хлопка, вирус также поместили на нитриловые перчатки, предназначенные для медицинского осмотра, на усиленные химически стойкие перчатки, респираторные маски N-95 и N-100, Tyvek (особый легкий и прочный нетканый материал), пластик, а также на нержавеющую сталь. Затем в течение трех недель велись наблюдения. Как установили исследователи, именно на ткани из хлопка впоследствии вирус было невозможно обнаружить.

Кроме того, специалисты пришли к выводу, что применение масок из хлопка является наиболее безопасным и выгодным.

В свою очередь, ученые из Фонда Уильяма Гейтса пришли к выводу, что маски из двух слоев хлопка плотностью 600 нитей с шифоном фильтруют более 80% частиц размером менее 300 нанометров и более 90% частиц крупнее.

Исследование специалистов из Университета Иллинойса показало, что три слоя футболки из чистого хлопка имеют такой же уровень защиты, как и хирургическая одежда.

Как отмечают эксперты, хлопковая ткань в виде многослойной маски по сравнению с медицинской маской защищает от вируса немного хуже. Однако она успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.