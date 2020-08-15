Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 10:46

Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию Соединенных Штатов по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, так как большинство членов Совбеза при голосовании воздержались. В Вашингтоне этот шаг назвали вопиющей неудачей. Расклад голосов был крайне интересным и для США откровенно болезненным. За проголосовали только США и Доминиканская Республика. Против - вполне ожидаемо - КНР и Россия. Франция и Великобритания, а также Германия, Бельгия, Эстония, Нигер, Тунис, ЮАР, Вьетнам, Индонезия, Сент-Винсент и Гренадины - воздержались.

Самая «мякотка» произошедшего в том, что американскую резолюцию даже ветировать не пришлось, хотя при необходимости Россия и Китай могли бы это сделать. Но без вето получилось даже красивее – государство, задающее с начала 2000-х тренд в мировой политике в отношении Ирана, смогло найти ее одобрение в нынешнем составе Совета Безопасности ООН лишь у Доминиканской Республики. После голосования Помпео ругался на несовершенство ООН и непонимание этой организацией всей опасности Ирана для «прогрессивной мировой общественности». В Иране не без злорадства отметили, что США снова потерпели унизительное поражение и, пользуясь случаем, поблагодарили международное сообщество за демонстрацию своего несогласия с внешней политикой США, в результате чего Вашингтон оказался в международной изоляции. Но оставим восторги и злорадство пропаганде, поговорим о том, что получилось «на выходе» и кто же в действительности оказался в числе проигравших. Совершенно очевидно, что Россия и Китай готовятся стать основными выгодополучателями от американского поражения в ООН, то есть – рассчитывают стать основными партнерами Ирана в военно-техническом сотрудничестве. Что касается Пекина, то этот аспект закреплен в рассчитанном на 25 лет «Комплексном плане сотрудничества между Ираном и Китаем», который готовится к подписанию. Есть основания предполагать, что в нем основной упор будет сделан на модернизацию предприятий иранского военно-промышленного комплекса.

А вот что до Москвы, то здесь у Тегерана планов громадье: совсем недавно Тегеран передал Москве внушительный список образцов вооружения и боевой техники, которые хотел бы приобрести. Список уникален по своей номенклатуре и охватывает все виды вооруженных сил и рода войск Ирана: истребители Су-30СМ, Су-35, учебно-боевые самолеты Як-130, самолеты А-10 ДРЛОиУ (дальнего радиолокационного обнаружения и управления, типа «АВАКС»), вертолеты Ми-8 и Ми-17, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф», танки Т-90, береговой мобильный ракетный комплекс «Бастион» с противокорабельной ракетой «Яхонт», надводные корабли, в том числе ракетные катера, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», и дизель-электрические подлодки. Для российских производителей вооружений такие «хотелки» - просто праздник какой-то, эту радость разделяют также и дипломаты, и военные. Вопросов только два. Первый: кто будет оплачивать этот «банкет»? Буквально пару недель назад президент Хасан Роухани заявил, что в результате выхода США из СВПД Иран потерял свыше $200 миллиардов. И сумма растет с каждым днем, так как Иран продолжает нести серьезные убытки. При этом только первоначальные затраты на одну эскадрилью из 18-24 современных истребителей могут приблизиться к $2 миллиардам. Один самолет МиГ-35 стоит $50 миллионов, Су-30 - $63 миллиона., Су-35 – $104 миллионов, российский танк Т-90 - около $5 миллионов, ЗРК С-400 «Триумф» - около $500 миллионов. Но ведь и это еще не все. Мало купить – нужно ввести в строй, обучить личный состав и обслуживать, обеспечить достаточное количество запасных частей, доставить расходуемые боеприпасы и прочие «расходники», создать пункту технического обслуживания, встроить новую технику в существующие системы управления и командования войсками - что требует средств, во много раз превышающих стоимость самой техники.