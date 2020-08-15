В Австралии антирекорд по смертности из-за COVID-19

Медики Австралии за последние 24 часа зарегистрировали 289 новых случаев инфицирования коронавирусом. Также зафиксировано рекордное количество летальных исходов за сутки - 25. По информации минздрава страны, общее число умерших достигло 421, передает ТАСС.

Всего в Австралии зафиксировано 23 576 инфицированных, выздоровели 14 080 человек. В минувшие выходные наибольшее число заражений зафиксировано в штате Виктория - 582. Здесь складывается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация.

Местные жители не должны покидать свои дома без веских оснований, обязательно использование масок. В регионе закрыта большая часть предприятий и учреждений.

В Мельбурне действует комендантский час, введены жесткие ограничения и масочный режим. Закрыты все розничные магазины, за исключением супермаркетов, аптек, агентств печати и специализированных магазинов, реализующих алкогольную продукцию.