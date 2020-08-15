Бактрансагентство о пробках в Баку

В связи с дождливой погодой в Баку образовалась высокая плотность движения транспорта, что затруднило движение автобусов по регулярным и экспресс-линиям, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА).

Пробки на ряде дорог Баку, в частности, образовались на проспекте Зии Буниятова, Московском проспекте, второстепенной дороге проспекта Гейдара Алиева, проспекте Бабека (в направлении проспекта Гейдара Алиева), Бинагадинском шоссе, на улице Юсифа Сафарова (по направлению к улице Узеира Гаджибейли) и др.

Также в связи с нестабильной погодой на некоторых улицах и проспектах Баку возникли перебои в работе светофоров.