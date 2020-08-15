Трамп посоветовал непроверенный препарат от коронавируса

Президент США Дональд Трамп рекомендовал Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрить использование экстракта олеандра в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на главу компании MyPillow Майкла Линделла, участвовавшего в обсуждении вопроса в Белом доме в июле.

По словам предпринимателя, Трамп в ходе встречи, на которой "олеандрин" был представлен ему в качестве потенциального лекарства от коронавируса, по сути сказал, что "FDA стоит его одобрить". При этом сам Линделл, также поддержавший инициативу, владеет финансовой долей в компании, которая занимается разработкой препарата, передает ТАСС.

Как отмечает американский портал, подтвержденных данных об эффективности "олеандрина" в лечении пациентов с коронавирусом нет. Глава FDA Стивен Хан, несмотря на энтузиазм главы Белого дома, пока не соглашается одобрять использование указанного средства.