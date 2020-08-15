Лукашенко прилетел к бастующим рабочим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), что он держал лишнюю численность рабочих, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Об этом сообщает БЕЛТА.

Ему доложили, что в целом в стране заводы работают. «Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 [человек] погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент прилетел на вертолете на МЗКТ, чтобы пообщаться с бастующими рабочими.