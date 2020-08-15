Неизвестный в Москве расстрелял рабочих

На юго-западе Москвы неизвестный мужчина выстрелил не менее пяти раз в рабочих, укладывавших асфальт вблизи жилого дома, один человек скончался, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ , передает РИА Новости.

По данным следствия, ночью 16 августа вблизи жилого дома мужчина в ходе конфликта с укладывающими на придворовой территории асфальт рабочими выстрелил в них не менее пяти раз, после чего скрылся. Один рабочий от полученных ранений скончался на месте, а другого доставили в медучреждение, где ему оказывается необходимая помощь.