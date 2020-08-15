Новый портал для желающих работать в Kapital Bank

Для создания эффективной платформы были получены предложения от ряда вендоров, и в итоге для реализации этого проекта в качестве партнера была выбрана компания Crocusoft. Продемонстрировав высокий профессионализм и инновационный подход при подготовке портала, компания Crocusoft оперативно выполнила все поставленные перед ней технические задачи.

Kapital Bank – один из крупнейших работодателей страны – анонсировал очередное новшество для тех, кто хочет устроиться на работу. Так, желающие подать заявку на различные вакансии банка могут воспользоваться новым порталом www.hr.kapitalbank.az и создать там свой личный кабинет.

На удобном в использовании портале при создании личного кабинета кандидаты должны указать подробную информацию о себе – имя, фамилию, дату рождения, адрес проживания, контактные данные, образование, знания языков, сертификаты и опыт работы. После того как личный кабинет будет готов, кандидаты могут начать подавать заявки на различные вакансии в Kapital Bank. На портале представлена подробная информация обо всех имеющихся в банке вакансиях.

После того как кандидат выберет определенную вакансию, остальные подходящие ему рабочие места будут автоматически размещены в личном кабинете. Кроме того, на портале можно искать различные вакансии, используя ключевые слова по сферам деятельности.

«Kapital Bank – крупнейшее финансовое учреждение с наибольшим числом сотрудников среди банков страны. Цель создания такого портала заключается в том, чтобы облегчить новым кандидатам процесс подачи заявок о приеме на работу, а также создать для банка определенную электронную базу кандидатов. Создание онлайн-платформ в эпоху пандемии чрезвычайно важно. HR команда Kapital Bank вот уже долгое время проводит интервью с кандидатами в онлайн-формате через программу Zoom. Ряд внутрибанковских процессов, перейдя на новую онлайн-платформу, теперь также будет осуществляться удаленно», – отметила директор департамента по управлению человеческими ресурсами Kapital Bank Фаргана Мамедова.

На новом портале размещена информация о рабочей среде в Kapital Bank, командном духе, ценностях, а также опубликованы полезные статьи и советы для построения успешной карьеры. Если вы также хотите стать частью команды Kapital Bank, желаете начать или продолжить свою карьеру в первом банке страны, перейдите по ссылке www.hr.kapitalbank.az и зарегистрируйтесь на портале.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 17 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.