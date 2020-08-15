Впервые с 1955 года: в Японии сильнейший спад ВВП

Экономика Японии из-за мер, введенных для недопущения распространения COVID-19, потерпела беспрецедентный спад, пишет Газета.ру со ссылкой на агентство Kyodo.

Согласно информации, с апреля по июнь текущего года реальное падение ВВП страны достигло -7,8% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонных колебаний, а в годовом исчислении спад составил -27,8%

Отрицательный рост ВВП наблюдается уже третий квартал подряд. Нынешний спад правительство Японии считает самым масштабным с 1955 года.