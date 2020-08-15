Армения как страна, оккупировавшая территории Азербайджана, продолжает свою незаконную деятельность, в том числе политику заселения на оккупированных ею азербайджанских территориях. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана и ОАО Azerkosmos.

Поселок, строительство которого началось в конце 2019 года, в настоящее время насчитывает 15 домов. Темпы и ход строительных работ дают основание говорить о дальнейшем его расширении.

Так, если в январе 2020 года в этом поселке было построено 6 домов, в марте - 10, в апреле - 14, то в августе эта цифра достигла уже 15.

Отметим для сведения, что в рамках политики искусственного заселения противник в последние годы проводит на оккупированных территориях незаконное строительство жилых комплексов, таких как «Аракамукс» в Джебраиле, «Ариаван» в Лачине, созданы также незаконные поселения в Зангилане, селе Ханлыг Губадлинского района.

Анализ спутниковых снимков указывает, что строительство новых поселений на оккупированных территориях Азербайджана доказывает, что Армения продолжает незаконную деятельность в нарушение международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним.

Эта незаконная деятельность направлена на продолжение и закрепление оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов Азербайджана, аннексию наших территорий и предотвращение возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома.

Напомним, что, наряду с международным правом, Армения, ее физические и юридические лица, осуществляющие незаконную деятельность на территории оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов, а также все другие физические и юридические лица, причастные к незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, нарушают законодательство нашей страны и несут юридическую ответственность.

Азербайджан обеспечит право азербайджанских жителей Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов вернуться в свои дома, а Армения как агрессор ответит за все свои незаконные действия.