Лукашенко готов поделиться властью

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции. Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками МЗКТ, сообщает государственное информационное агентство Беларуси БелТА.

Президент напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий.

"Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко заверил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями.

"Но не под давлением и не через улицу", - заявил глава государства.