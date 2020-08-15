Ильхам Алиев выделил деньги на реконструкцию дорог в Баку
Президент Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению реконструкции автомобильных дорог в Наримановском районе города Баку.
Как сообщает АзерТАдж, распоряжением президента из государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,6 млн манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование указанной суммы, а Кабинету Министров – решить вопросы, вытекающие из распоряжения.