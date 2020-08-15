Ильхам Алиев отозвал Эльдара Гасанова с должности посла

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об отзыве Эльдара Гумбат оглу Гасанова с должности чрезвычайного и полномочного посла в Республике Сербия, Черногории и Боснии и Герцеговине с резиденцией в Белграде, сообщает АзерТАдж.

Напомним, в ходе финансовых проверок появились обоснованные подозрения о том, что посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов допустил нецелевое расходование крупной суммы бюджетных средств, а также совершил другие нарушения законов. Эльдар Гасанов был задержан 13 августа в качестве подозреваемого. Решением Сабаильского районного суда в отношении Эльдара Гасанова принята мера пресечения в виде ареста до 3 ноября.