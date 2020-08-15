Посол США: Турция спасла Ливию от хаоса

На прошлой неделе Норланд провел переговоры с высокопоставленными официальными лицами в Анкаре и в эксклюзивном интервью турецкому изданию дал оценку последней ситуации и той роли, которую Турция играет в Ливии, пишет EADaily.

Военное вмешательство Турции помешало главе так называемой ливийской национальной армии Халифе Хафтару захватить контроль над Триполи и таким образом проложило путь к политическому урегулированию в североафриканской стране . Об этом в беседе с Hürriyet Daily News заявил посол США в Ливии Ричард Норланд.

«...При поддержке (ЧВК) Вагнера Хафтар действительно был на грани захвата Триполи. Но турецкое военное вмешательство предотвратило это и отбросило силы Хафтара обратно в центральную часть страны к городу Сирт и авиабазе «Джуфра», — сказал Норланд.

По его словам, это создало возможность для политических переговоров между международно признанным Правительством национального согласия (ПНС) в Триполи и прохафтарской администрацией в Тобруке «в результате тупиковой ситуации вокруг Сирта». «Атмосфера в Триполи изменилась, когда прекратились бомбардировки, осада была снята… В той мере, в какой турецкое присутствие может помочь предотвратить повторное нападение на Триполи, это положительный момент», — отметил американский дипломат.

27 ноября 2019 года Турция и ПНС Ливии подписали два соглашения: одно — о демаркации морских границ в Восточном Средиземноморье, другое — о сотрудничестве в области безопасности для защиты Триполи от наступления Хафтара, пишет Hürriyet Daily News.

Норланд сообщил, что его визит в Анкару последовал за телефонным разговором между президентом США Дональдом Трампом и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом «с целью изучения способов разрядить напряжённость в Ливии и привести к политическому урегулированию».

«Было интересно узнать, насколько важную роль Турция должна играть в вопросе Ливии… Турция играет чрезвычайно важную роль», — заявил посол США.

Норланд также прокомментировал обеспокоенность экспертов по поводу того, что Ливия может быть «окончательно разделена» в результате продолжающегося конфликта с множеством внешних игроков: «Есть опасения, что подобная военная тупиковая ситуация вокруг центральной части страны может привести к фактическому разделу Ливии. Это, конечно, кошмар для ливийцев, и мы это точно не поддерживаем. Это ещё одна причина, по которой важно начать принимать меры, чтобы разрядить ситуацию и не дать ей навсегда запереться в де-факто разделении страны».