Ильхам Алиев присвоил пограничникам генеральские звания
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана присваиваются высшие воинские звания "генерал-лейтенант": генерал-майору Аразу Мамед оглу Мамедову, генерал-майору Фирузу Беюкага оглу Ширин-заде, генерал-майору Ниямеддину Магеррам оглу Тагиеву; высшие воинские звания "генерал-майор": полковнику Агшину Рамиз оглу Магеррамову, полковнику Музаффару Алескер оглу Пиризаде.