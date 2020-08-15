Гурбан Гурбанов о стартовом матче «Карабаха» в Лиге чемпионов

«Раунд состоит из одного матча, поэтому нужно быть очень внимательными, - говорит тренер. - Думаю, футболисты неплохо подготовились. Всё прекрасно все понимают. Завтра нужно не только играть, но и бороться.

Мы смотрели две игры «Силекса» в чемпионате. У них есть свой стиль, любят играть с мячом. Но как они будут играть здесь – сложно сказать. Нужно быть готовыми к сюрпризам. Поэтому надо быть внимательными.

Да, с газоном Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова есть проблемы. Но работники стадиона делают все, чтобы поле к завтрашнему дню было в нормальном состоянии.

Новичками я в целом доволен. Они хорошо проявили себя во время сбора в Габале. Но более точные выводы можно будет делать после официальных игр.

Я всегда с уважением отношусь к каждому сопернику. В Лиге чемпионов не бывает слабых команд. И «Силекс» неслаб, у него есть скоростные игроки.

Конечно, во время домашних игр наше преимущество – это наши болельщики. На еврокубковые матчи приходят 20-25 тысяч. Завтра зрителей не будет, и это, конечно, облегчит жизнь сопернику.

Мы будем стараться играть в свою игру и делать все, чтобы препятствовать контратакам соперника.

Сыграет ли завтра новичок команды Урош Матич? Скорее всего, он выйдет завтра в стартовом составе. Он поздно к нам присоединился. Это небольшая проблема. Но его опыт способен нейтрализовать некоторые недостатки».