Российско-турецкий патруль подорвался в Идлибе
Машина российско-турецкого патруля подорвалась на неустановленном боеприпасе в Идлибе. Среди россиян пострадавших нет, есть ли пострадавшие среди представителей Турции, неизвестно, передает РИА Новости.
По данным российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, инцидент произошел в ходе 22-го совместного патрулирования участка трассы М-4.
"На маршруте следования патруля произошел подрыв неустановленного боеприпаса вблизи от турецкой машины сопровождения. Среди российских военнослужащих пострадавших нет", - цитирует релиз агентство.