Российско-турецкий патруль подорвался в Идлибе

Машина российско-турецкого патруля подорвалась на неустановленном боеприпасе в Идлибе. Среди россиян пострадавших нет, есть ли пострадавшие среди представителей Турции, неизвестно, передает РИА Новости.

По данным российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, инцидент произошел в ходе 22-го совместного патрулирования участка трассы М-4.

"На маршруте следования патруля произошел подрыв неустановленного боеприпаса вблизи от турецкой машины сопровождения. Среди российских военнослужащих пострадавших нет", - цитирует релиз агентство.

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