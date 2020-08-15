Лукашенко: надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал в нынешней ситуации принимать взвешенные решения, не опираясь только на информацию из некоторых источников в интернете. Об этом глава белорусского государства заявил на встрече с работниками МАЗ, передает белорусское госагентство БелТА.

Александр Лукашенко, в частности, упомянул множественные фейки о недвижимости, денежных средствах, которые якобы ему принадлежат: "Поэтому я говорю: найдете - забирайте".

"Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте! - сказал Лукашенко. - Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите - господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить - ответите. Вот вам мужской разговор".

Он также выразил уверенность, что сейчас нужно принимать спокойные, взвешенные решения, направленные на стабилизацию обстановки.