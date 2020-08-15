В Баку сохранится прохладная погода
Во вторник, 18 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 19-21, днем 26-28, в Баку ночью 19-21, днем 26-28 градусов тепла.
Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха днем 60-70%, ночью 35-40%.
На пляжах Апшерона будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Температура морской воды составит 23-25 градусов тепла.
В районах Азербайджана 18 августа местами ожидаются грозы, дожди, возможны ливни, град. Утром в горах туман. Ветер восточный, местами усиливающийся.
Температура воздуха ночью 17-21, днем 26-31, в горах ночью 7-12, днем 13-17 градусов тепла.