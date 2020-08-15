Госкомтаможни расширяет электронные услуги

Государственный таможенный комитет увеличит количество электронных услуг и предпримет важные шаги по поддержке стартапов. Как заявил haqqin.az начальник Главного управления по статистике и технологическим инновациям Темкин Халилов, в настоящее время проводятся комплексные работы и готовятся проекты с целью расширить применение информационных технологий в таможенном деле.

Основной целью этого является повышение качества услуг, обеспечение удобства для граждан, полное устранение контактов между чиновниками и гражданами, что позволит эффективно использовать ресурсы в таможенной системе.

Темкин Халилов отметил, что в настоящее время ведется работа над созданием электронного портала e.customs.gov.az, в котором будут объединены единые электронные ресурсы всех видов электронных услуг, оказываемых Госкомтаможни. Так, сегодня Госкомтаможни оказывает 18 видов электронных услуг по двум порталам – электронного правительства e-gov.az и портала Госкомтаможни c2b.customs.gov.az. При этом 13 услуг оказываются посредством портала электронного правительства, а 5 - через портал c2b.customs.gov.az .

После того как заработает портал e.customs.gov.az, пользователи получат возможность воспользоваться услугами в едином пространстве. Помимо этого, количество электронных услуг планируется довести до 33. Новый портал охватит услуги для физических лиц, участников международной торговли, банков, перевозчиков и др.

Создание нового портала также является важным шагом в плане выполнения поручений главы государства о поддержке стартапов и инновативного развития. Так, новый портал охватит и электронные решения для поддержки стартаперов. Для поддержки стартап-проектов здесь предусмотрен раздел «Открытые данные», и посредством APİ программисты получат возможность интегрировать электронные услуги Госкомтаможни непосредственно на свои электронные ресурсы. Портал также интегрирован в единую систему ASAN Login.

Еще одно новшество будет связано с реализацией мобильного приложения smart customs. В это приложение будет добавлена возможность декларировать для физических лиц товары и транспортные средства, которые перевозятся через границу.