Военное руководство Турции приехало в Ливию
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер находятся в Ливии.
Визит организован с целью мониторинга реализации турецко-ливийского меморандума о взаимопонимании в области безопасности и военного сотрудничества, пишет Anadolu.
На военном аэродроме "Митига" в Триполи турецкую делегацию встречали замглавы Минобороны Ливии Селахаддин Абдуллах ан-Намруш, глава Генштаба ВС генерал Мухаммед аш-Шериф, командующий ВМС Абдулхаким Абухалиа, посол Турции в Триполи Серхат Аксен и другие. Затем министр нацобороны и начальник Генштаба Турции направились в расположение Командования по сотрудничеству в сфере обороны и учебно-консультативной помощи в Ливии.