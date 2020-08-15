Боевики захватили военную базу в Сомали

Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» захватили военную базу в Сомали. Об этом сообщает Somali Guardian.

По данным властей, под контроль террористов перешел объект в южной части страны — возле города Байдабо в регионе Бай. База совместно использовалась армией и местными силами милиции.

Нападение боевики совершили рано утром, когда начиненный взрывчаткой автомобиль протаранил ее ворота. Затем они ворвались на территорию, завязался бой, продолжавшийся более часа. По предварительным данным, среди силовиков есть убитые, однако их точное число пока неизвестно.

Очевидцы сообщили, что над базой поднят флаг «Аш-Шабаб». В то же время подтверждения произошедшего от военных не поступало.