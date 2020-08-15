Дело еще одного чиновника-коррупционера передано в суд

На основании информации, поступившей в прокуратуру Масаллинского района о том, что представитель главы Исполнительной власти Масаллинского района в поселке Аркиван Исраил Тагиев выдавал справки различным лицам для свободного передвижения вопреки требованиям особого карантинного режима, было проведено расследование.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Масаллинского района, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК 309.1 (превышение служебных полномочий) и проведено следствие.

В ходе следствия возникли основания для подозрения в том, что И.Тагиев превысил служебные полномочия и незаконно выдал справки различным лицам для свободного передвижения вопреки требованиям особого карантинного режима, тем самым причинив значительный ущерб правам и законным интересам физических лиц, в том числе законным интересам общества и государства.

И.Тагиев был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, против него было выдвинуто обвинение по указанной статье, в его отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

14 августа 2020 года предварительное следствие по уголовному делу было завершено и дело было направлено для рассмотрения в Масаллинский районный суд.