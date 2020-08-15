Мадуро вызвался испытать на себе российскую вакцину

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов первым из венесуэльцев ввести себе российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

«Настанет момент, когда мы все пройдем вакцинацию. Первым, кто примет вакцину, буду я, чтобы подать пример», — сказал венесуэльский лидер, отметив, что рад появлению первой вакцины именно у России.

По его словам, после его прививания вакцину в стране предложат медицинским работникам, пожилым людям и людям с различными заболеваниями.

Он также добавил, что в настоящее время ученые страны и Минздрав ведут переговоры с Россией, Китаем и Индией относительно приобретения вакцины от коронавируса.