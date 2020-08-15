Жесткий ответ Анкары Еревану: «Средиземноморье – это вам не Севан»

Официальная Анкара выступила с новым жестким заявлением в отношении Армении. Причиной этого стало вмешательство МИД Армении в напряженность между Турцией и Грецией, возникшую из-за разведывательных работ в Восточном Средиземноморье, сообщает haqqin.az.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой дал письменный ответ на вопрос о заявлениях Армении. Как отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве, Армения, «которая пыталась представить свое мнение о Восточном Средиземноморье, глубоко заблуждается в отношении географии мира и своего места в этой географии».

При этом официальная Анкара напомнила Еревану, что вопрос касается «не озера Севан, а Восточного Средиземноморья», выхода к которому у нее нет.

«Высказывание Арменией своего мнения о Восточном Средиземноморье — новый пример дерзости и безответственности», - заявил Аксой.

Объединённые Арабские Эмираты, не имеющая выхода к морю Армения, а также Франция и ещё несколько стран стали участниками создаваемого против Турции коварного альянса, подчеркнули в МИД Турецкой Республики.