Президент Португалии спас тонущих девушек

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза помог спасти тонущих девушек во время отдыха на пляже. Об этом сообщает портал 20minutos.

Глава государства в минувшие выходные был на двухдневном отдыхе в регионе Агларве. Он увидел двух девушек, у которых возникли проблемы после падения с каноэ. 71-летний де Соуза нырнул в воду и помогал им, пока к месту не подплыл другой человек на гидроцикле, апишет Лента.ру.

«Девушки приплыли с другого пляжа: их унесло сильным течением и принесло в этом направлении. Они перевернулись, наглотались воды и не могли ни перевернуть каноэ, ни залезть на него, ни плыть — настолько сильное течение», — рассказал президент Португалии.

Пост президента в Португалии является церемониальным. Он не имеет исполнительной власти, но в условиях кризиса может распустить парламент. Главу государства выбирают на пять лет, этот пост он может занимать не более двух сроков.