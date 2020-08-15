В Турции заявили о приближении ко второму пику коронавируса

Турция приближается ко второму пику первой волны пандемии коронавируса. Об этом заявили в местном сообществе торакальных хирургов (TTD), пишет Gazete Duvar.

Согласно информации организации, число выявленных случаев заражения продолжает расти ежедневно — предполагается, что это связано с ослаблением ограничительных мер, произошедшим в начале июня. Наибольший прирост был зафиксирован, в частности, после массовых празднований Курбан байрамы.

«В связи с последними статистическими данными мы обеспокоены потерей контроля над пандемией и считаем, что первая волна быстро приближается ко второму пику», — отметили в TTD.

В сообществе подчеркнули, что в настоящее время многие сотрудники медицинских учреждений испытывают так называемое выгорание. «У большинства медицинских работников наблюдается сильная усталость», — указано в отчете.