17 августа в Баку прибыли малые артиллерийские корабли «Махачкала» и «Астрахань», а также спасательное буксирное судно «СБ-738» Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ) России для участия в конкурсе «Кубок моря», который пройдет в рамках Армейских международных игр-2020 в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров встретился с делегацией во главе с представителем Каспийской флотилии ВМФ России капитаном 1-го ранга Сергеем Екимовым.

Стороны провели обмен мнениями по организации конкурса «Кубок моря», который пройдет в рамках Армейских международных игр-2020.