Ким Чен Ын запретил держать домашних собак

В июле лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что владение собаками теперь является нарушением закона, назвав домашних собак «испорченным трендом буржуазной идеологии».

Власти КНДР принуждают отдавать домашних собак, так как они являются символом капитализма, сообщает Daily Mail.

Владельцы питомцев опасаются, что их собаки будут использованы для решения проблемы нехватки продовольствия в стране.

Источник из КНДР сообщил южнокорейской газете «Чосон ильбо», что домашних собак насильственно отбирают и усыпляют, а некоторых отправляют в государственные зоопарки или продают в рестораны собачьего мяса. По данным газеты, запрет стал неожиданностью для многих представителей среднего класса Пхеньяна.

Обеспеченные семьи начали держать домашних собак после того, как северокорейский режим ослаб в преддверии Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1989 года.

Собачье мясо уже теряет свою популярность в Южной Корее, но в КНДР остается востребованным, пишет СМИ.