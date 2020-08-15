ВОЗ призвала больше не вводить карантин из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения обратилась к миру с призывом больше не вводить карантин из-за новой коронавирусной инфекции, хотя ранее в организации требовали обратного.

Почти всем странам мира в ВОЗ долгое время советовали закрываться на жесткий карантин, якобы смягчающий развитие пандемии. И вот теперь главный эпидемиолог организации Мария Ван Керкхове заявила о недопустимости карантина при второй и всех последующих волнах COVID-19. Оказывается, экономические последствия карантина чудовищны и намного превосходят условный выигрыш в медицинском плане. А во-вторых, по мнению экспертов ВОЗ, ношения масок и соблюдения социальной дистанции вполне достаточно при пандемии, пишет «Медикфорум».

Кроме того, глава ООН Антониу Гутерриш назвал закрытие школ при карантине «поколенческой катастрофой», которая не дает никакого положительного результата. По словам специалистов, врачи из-за ограничений пропускали больных с инсультами, раковыми опухолями и инфарктами. Таким образом, карантин мог спровоцировать и обострить некоторые заболевания.